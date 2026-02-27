दीपिका पादुकोण नहीं होंगी 'व्हाइट लोटस सीजन 4' का हिस्सा? वजह जानकर लगेगा झटका

कास्टिंग

कास्टिंग प्रक्रिया में ऑडिशन देना अनिवार्य

न्यूज 18 के मुताबिक, एक सूत्र ने बताया कि 'द व्हाइट लोटस' के लिए कास्टिंग प्रक्रिया में ऑडिशन अनिवार्य था। निर्माता चाहते थे कि वह कलाकारों को साइन करने से पहले उनका ऑडिशन लें। सूत्र ने दावा किया, "दीपिका ऑडिशन देने के लिए इच्छुक नहीं थीं, और यही कारण था कि उन्हें 'द व्हाइट लोटस' का मौका छोड़ना पड़ा।" अगर वह हामी भरतीं, तो 'xXx: रिटर्न ऑफ जेंडर केज' के बाद हॉलीवुड में उनकी वापसी का सुनहरा मौका होता।