दीपिका पादुकोण की टीम ने किया स्पष्ट

रणबीर कपूर की 'ब्रह्मास्त्र 2' में नहीं होंगी दीपिका पादुकोण, टीम ने की पुष्टि

लेखन ज्योति सिंह 12:20 pm Aug 25, 202612:20 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की आगामी फिल्मों में 'ब्रह्मास्त्र 2' भी शामिल है, जिसका निर्देशन अयान मुखर्जी कर रहे हैं। पिछले दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि दीपिका पादुकोण इस परियोजना का हिस्सा हो सकती हैं। उन्हें फिल्म में 'अमृता' की भूमिका के लिए लेने का विचार चल रहा है। हालांकि, इन अटकलों और फैंस के उत्साह पर पानी फिर गया है, क्योंकि अभिनेत्री फिल्म का हिस्सा नहीं हैं। इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर दीपिका की टीम द्वारा की गई है।