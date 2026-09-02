'हुंकार: द रोर' का टीजर देख दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह हुए उत्साहित, ऐसे किया समर्थ

इस सीरीज में अनीत पड्डा, फातिमा सना शेख और मोहम्मद जिशान अय्यूब मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसकी कहानी 17 साल की मीनू रावत के उस आरोप पर आधारित है, जो वह नेता सुनील चकोसी पर लगाती है।

इस आरोप के बाद एक जांच शुरू होती है, जो जल्द ही पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। सीरीज की कहानी पुलिस जांच, कोर्टरूम ड्रामा और मीडिया कवरेज के इर्द-गिर्द बुनी गई है।

इस सीरीज के निर्देशक करण डी कापाड़िया, नित्या मेहरा और हीरज़ मरफातिया हैं। रघुबीर यादव और राम कपूर भी अब इसमें कलाकारों के तौर पर शामिल हो गए हैं। 'हुंकार: द रोर' 25 सितंबर से हॉटस्टार स्पेशल्स पर स्ट्रीम की जाएगी।

अनीत ने इस बारे में बात करते हुए कहा, ''हुंकार' मेरे सफर का एक हिस्सा रही है और मैं आखिरकार इसे आप सभी के साथ साझा करके बहुत खुश हूं।'