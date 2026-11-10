देबिना बनर्जी ने बताई अपनी अनकही कहानी

देबिना बनर्जी के मुश्किल दौर में फराह खान बनीं सहारा, IVF को लेकर किया खुलासा

लेखन अंशिका शुक्ला 04:52 pm Nov 10, 202604:52 pm

क्या है खबर?

देबीना बनर्जी टेलीविजन की जानी-मानी अभिनेत्रियों में से एक हैं। वह 40 साल की उम्र में 2 बेटियों की मां बनीं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर को याद किया और बताया कि उस समय फिल्म निर्माता और कोरियोग्राफर फराह खान उनके लिए प्रेरणा बनी थीं। देबीना के मुताबिक, फराह का अपनी IVF के सफर के बारे में खुलकर बात करना उनके लिए उम्मीद की किरण साबित हुआ और उन्हें हिम्मत मिली।