कृति सेनन के राखी विज्ञापन विवाद के बीच प्रियंका चोपड़ा क्यों हो रही हैं ट्रोल?

GIVA ने सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान करने और अपने कर्मचारियों की सुरक्षा का हवाला देकर यह विज्ञापन वापस ले लिया। इसके जवाब में कृति ने कहा कि उन्हें अपने पहनावे को लेकर कोई शिकायत नहीं है।

उन्हें तो इस बात का ज्यादा दुख होता, अगर कोई सिर्फ दिखावे के लिए पारंपरिक कपड़े पहनता और उनके मायने ही नहीं समझता।

हाल ही में प्रियंका चोपड़ा की मां डॉ. मधु चोपड़ा ने भी कपड़ों को लेकर सीमाओं पर बात की। इससे सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें भी ट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि खुद प्रियंका भी अक्सर ऐसे बोल्ड आउटफिट्स में दिखती रही हैं।

अब यह पूरी बहस महिलाओं के पहनावे को लेकर समाज में मौजूद दोहरे मापदंडों और उनसे रखी जाने वाली उम्मीदों पर केंद्रित हो गई है।