कम बजट की 'डियर यू' ने चौंकाया, चीन में इतना कमाकर बनी दूसरी सबसे बड़ी फिल्म

कम बजट में बनी चीनी फिल्म 'डियर यू' ने सभी को हैरान कर दिया है। टीओचू भाषा की यह फिल्म 2026 में चीन की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, जिसने 33 से 38 करोड़ यानी लगभग 333 करोड़ रुपये से भी ज्यादा कमाए हैं।

बैंकॉक में रहने वाले टीओचू समुदाय के प्रवासियों पर आधारित यह फिल्म, परिवार और दक्षिण-पूर्व एशिया में चीनी लोगों के प्रवास के दौरान की गई कुर्बानियों की एक दिल छू लेने वाली कहानी बयां करती है।