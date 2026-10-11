फिल्म 'DC' की OTT रिलीज की तारीख आई सामने, जानें कब और कहां दखें

'DC' से लोकेश ने पहली बार बतौर मुख्य अभिनेता अपनी शुरुआत की है। इस फिल्म का निर्देशन अरुण मथेस्वरन ने किया है।

'देवदास' से प्रेरणा लेकर बनी इस कहानी में हिंसा और न्याय जैसे गंभीर मुद्दों को दिखाया गया है, जिसकी पृष्ठभूमि अशांत तमिलनाडु है।

सन पिक्चर्स ने इस फिल्म का निर्माण किया है, जबकि धर्मा प्रोडक्शंस ने इसे उत्तर भारत में रिलीज़ किया है।

अल्लू अर्जुन ने भी 'DC' की तारीफ करते हुए इसे तमिल क्लासिक बताया है।