'डॉसन क्रीक' के अभिनेता जेम्स वैन डेर बीक का निधन, कैंसर से लड़ रहे थे जंग

लेखन ज्योति सिंह 09:39 am Feb 12, 202609:39 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड इंडस्ट्री से एक दुखद खबर आ रही है जिससे फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ गई। मशहूर अभिनेता जेम्स वैन डेर बीक का 48 साल की उम्र में निधन हो गया है, जो आंत के कैंसर से जूझ रहे थे। उन्हें लोकप्रिय शो 'डॉसन क्रीक' में डॉसन लीरी के रूप में अपनी शानदार भूमिका निभाने के लिए जाना जाता था। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए हुए इस दुखद की जानकारी दी गई है।