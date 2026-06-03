FIFA वर्ल्ड कप 2026 में डेविड बेकहम का होगा हॉलीवुड सम्मान

जानिए कैसा रहा डेविड का करियर?

डेविड का करियर बेहद शानदार रहा है। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड और एलए गैलेक्सी जैसी कई बड़ी टीमों के लिए खेला है। इतना ही नहीं, उन्होंने इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस में लीग के खिताब भी जीते हैं।

साल 2026 का वर्ल्ड कप 48 टीमों के साथ अब तक का सबसे बड़ा होने वाला है। फुटबॉल फैंस और उन सभी के लिए यह एक यादगार मौका होगा, जिन्होंने डेविड को मैदान पर खेलते हुए देखा है।