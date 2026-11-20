'तारे जमीन पर' के ईशान की पर्दे पर वापसी, दर्शील सफारी इस थ्रिलर में आएंगे नजर
क्या है खबर?
अभिनेता आमिर खान की फिल्म 'तारे जमीन पर' से बतौर बाल कलाकार अपने करियर की शुरुआत करने वाले दर्शील सफारी जल्द ही साइबरक्राइम थ्रिलर फिल्म 'साइबर' में नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके साथ जैन खान दुर्रानी भी अहम भूमिका निभाते दिखाई देंगे। आलोक नाइक के निर्देशन में बनी यह फिल्म साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौतियों, डिजिटल जांच और रोजमर्रा की जिंदगी पर तकनीक के बढ़ते प्रभाव को उजागर करेगी।
कहानी
क्या होगी फिल्म की कहानी?
फिल्म 'साइबर' की कहानी 2 बेरोजगार कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें एक साइबर एजेंसी के साथ काम करने का मौका मिलता है।
शुरुआत में वे इसे अपनी तकनीकी जानकारी और हुनर दिखाने का अवसर समझते हैं, लेकिन जल्द ही साइबर अपराध और डिजिटल जांच की जटिल दुनिया में उलझ जाते हैं।
नई जिम्मेदारियों के दौरान उन्हें कई अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जो उनकी जिंदगी बदलकर रख देता है।
फिल्म
किस चीज पर आधारित है फिल्म 'साइबर'
फिल्म 'साइबर' अपराध पर आधारित कहानी के अलावा, बेरोजगारी, व्यक्तिगत आकांक्षाओं और खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे युवाओं के संघर्षों पर भी ध्यान केंद्रित करती है।
अपने मुख्य किरदारों के सफर के जरिए, 'साइबर' उन चुनौतियों को दिखाती है, जिनका सामना 2 ग्रेजुएट्स को तब करना पड़ता है, जब वे अवसरों और अपने जीवन के किसी उद्देश्य की तलाश में होते हैं।
स्टारकास्ट
फिल्म 'साइबर' की यह होगी स्टारकास्ट
फिल्म 'साइबर' का निर्माण राज जकारियास ने अपने बैनर 'सेलेब्स एंड रेड कार्पेट' के तहत किया है। यह प्रोडक्शन हाउस इससे पहले 'अनवर', 'लालबाग' और 'राहदारी' जैसी दक्षिण भारतीय फिल्मों से जुड़ा रहा है।
'साइबर' के जरिए यह हिंदी सिनेमा में कदम रख रहा है। फिल्म में दर्शील और जैन खान के अलावा अजीत कोशी, कबीर दुहान सिंह, प्रसाद ओक और अलीशा खान समेत कई कलाकार नजर आएंगे।