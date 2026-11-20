फिल्म 'साइबर' की कहानी 2 बेरोजगार कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें एक साइबर एजेंसी के साथ काम करने का मौका मिलता है।

शुरुआत में वे इसे अपनी तकनीकी जानकारी और हुनर दिखाने का अवसर समझते हैं, लेकिन जल्द ही साइबर अपराध और डिजिटल जांच की जटिल दुनिया में उलझ जाते हैं।

नई जिम्मेदारियों के दौरान उन्हें कई अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जो उनकी जिंदगी बदलकर रख देता है।