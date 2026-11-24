फिल्म 'साइबर' की कहानी 2 ऐसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी नौकरी नहीं लगी है। उन्हें अचानक एक साइबर एजेंसी में शामिल होने का मौका मिलता है।

यह कहानी नौकरी ढूंढने, बड़े सपने देखने और दोस्ती निभाने जैसे असली संघर्षों को दिखाती है। ये सब डिजिटल दुनिया की चुनौतियों के बीच होता है।

यह प्रोडक्शन हाउस अपनी साउथ इंडियन फिल्मों के लिए जाना जाता है, लेकिन 'साइबर' से वह पहली बार हिंदी सिनेमा में कदम रख रहा है।

फिल्म में गोपी सुंदर CS का संगीत भी है, जो फिल्म के माहौल को और दमदार बनाता है।