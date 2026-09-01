दर्शन थुगुदीपा ने रेणुकास्वामी हत्याकांड के मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी चुनौत

जून 2024 में रेणुकास्वामी की हत्या का मामला खूब सुर्खियां बटोर रहा है। कथित तौर पर यह हत्या अभिनेता पवित्रा गौड़ा को भेजे गए आपत्तिजनक संदेशों को लेकर हुई थी।

इस घटना में कई जाने-माने चेहरों के शामिल होने की वजह से यह मामला काफी चर्चा में रहा है। अब जब दर्शन ने इस कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, तो यह केस और भी उलझ गया है। अब हर कोई यह देखना चाहता है कि आगे क्या होता है।