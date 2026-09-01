दर्शन थुगुदीपा ने रेणुकास्वामी हत्याकांड के मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी चुनौत
मनोरंजन
कन्नड़ अभिनेता दर्शन थूगुदीपा ने रेनुकस्वामी हत्याकांड में आरोपी प्रदोश को ट्रायल कोर्ट की तरफ से मिली सशर्त माफी पर सवाल उठाए हैं।
दर्शन का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में कई खामियां थीं। उन्होंने हाई कोर्ट से मांग की है कि इस मामले पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक प्रदोश की गवाही आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं हो जाती।
रेणुकास्वामी की हत्या कथित तौर पर पवित्रा के संदेशों को लेकर हुई
जून 2024 में रेणुकास्वामी की हत्या का मामला खूब सुर्खियां बटोर रहा है। कथित तौर पर यह हत्या अभिनेता पवित्रा गौड़ा को भेजे गए आपत्तिजनक संदेशों को लेकर हुई थी।
इस घटना में कई जाने-माने चेहरों के शामिल होने की वजह से यह मामला काफी चर्चा में रहा है। अब जब दर्शन ने इस कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, तो यह केस और भी उलझ गया है। अब हर कोई यह देखना चाहता है कि आगे क्या होता है।