डैरेन एरोनोफ्स्की के AI स्टूडियो ने आलोचनाओं के बावजूद जुटाए करोड़ों

डैरेन एरोनोफ्स्की के बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से निवेशक इस स्टूडियो में काफी रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने लास वेगास के 'स्फीयर' के लिए जो फिल्म बनाई थी, उससे U2 के शो से भी ज्यादा कमाई हुई थी।

'प्रिमॉर्डियल सूप' ने गूगल डीपमाइंड, सेल्सफोर्स और टाइम जैसी कई बड़ी कंपनियों के साथ साझेदारी की है। उनका लक्ष्य है ऐसा ब्रांडेड कंटेंट तैयार करना जो टेक्नोलॉजी और कहानी कहने के हुनर को एकदम नए तरीके से पेश करे।