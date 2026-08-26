'हीटेड राइवलरी 2' में ये अभिनेता आएंगे नजर, जानिए क्या होगी फिल्म की कहानी?
'हीटेड राइवलरी' का दूसरा सीजन आ गया है। इस बार शो में डैनियल डायमर और शाहीन जफरघोळी जैसे नए कलाकार शामिल हुए हैं।
डायमर इसमें रयान का किरदार निभा रहे हैं, जो कनाडा का एक हॉकी खिलाड़ी है और अपनी छवि को लेकर संघर्ष कर रहा है।
वहीं, शाहीन ने खुले तौर पर समलैंगिक लेबनानी-कनाडाई इंडी म्यूजिशियन फैबियन की भूमिका निभाई है।
यह शो क्वीर रोमांस की अपनी थीम को आगे बढ़ाएगा और इसकी कहानी रेचल रीड की गेम चेंजर्स बुक सीरीज से प्रेरित है।
'टफ गाय' की कहानी और बढ़े हुए कलाकार
इस सीजन में जस्टिस स्मिथ, चार्ली गिलेस्पी, एमिली हैम्पशायर, एडविन राइडिंग और प्रियंका जैसे कई जाने-माने कलाकार भी नजर आएंगे।
इसके साथ ही, दर्शकों को कॉनर स्टोरी और हडसन विलियम्स जैसे मुख्य कलाकार भी फिर से देखने को मिलेंगे, जिनकी वापसी का उन्हें इंतजार था।
इस बार कहानी रेचल रीड की तीसरी किताब 'टफ गाय' पर आधारित होगी, जिससे किरदारों में और ज्यादा गहराई आएगी। नए ड्रामे और दिल को छू जाने वाले पल इस बार दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखेंगे।