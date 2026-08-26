'हीटेड राइवलरी 2' में ये अभिनेता आएंगे नजर, जानिए क्या होगी फिल्म की कहानी?

'हीटेड राइवलरी' का दूसरा सीजन आ गया है। इस बार शो में डैनियल डायमर और शाहीन जफरघोळी जैसे नए कलाकार शामिल हुए हैं।

डायमर इसमें रयान का किरदार निभा रहे हैं, जो कनाडा का एक हॉकी खिलाड़ी है और अपनी छवि को लेकर संघर्ष कर रहा है।

वहीं, शाहीन ने खुले तौर पर समलैंगिक लेबनानी-कनाडाई इंडी म्यूजिशियन फैबियन की भूमिका निभाई है।

यह शो क्वीर रोमांस की अपनी थीम को आगे बढ़ाएगा और इसकी कहानी रेचल रीड की गेम चेंजर्स बुक सीरीज से प्रेरित है।