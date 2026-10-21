क्या आप भी जेम्स बॉन्ड बनना चाहेंगे? डेनियल क्रेग का 'स्काईफॉल' सूट ऐसे हो सकता है आपका

इस नीलामी में आपको एना डी आर्मास की फिल्म 'नो टाइम टू डाई' वाली ड्रेस और सैंडल, डेनियल की ओमेगा घड़ी और धूप का चश्मा भी मिलेगा।

इसके अलावा, जेम्स लेखक इयान फ्लेमिंग की 14 पहला किताबों के एडिशन का एक पूरा सेट और 'डॉ. नो' फिल्म का लिनन से बना ब्रिटिश क्वाड पोस्टर भी शामिल है।

प्रॉपस्टोर के कंसाइनमेंट निर्देशक एलिस्टेयर मैकक्रे कहते हैं, 'जेम्स बॉन्ड का पॉपुलर कल्चर में एक खास मुकाम है और आज भी इसमें लोगों की दिलचस्पी बरकरार है।'

इसी वजह से यह नीलामी उन फैंस के लिए एक यादगार तोहफा है, जो फिल्म के इतिहास का एक टुकड़ा अपने पास रखना चाहते हैं।