क्या आप भी जेम्स बॉन्ड बनना चाहेंगे? डेनियल क्रेग का 'स्काईफॉल' सूट ऐसे हो सकता है आपका
क्या आप भी कभी जेम्स बॉन्ड की तरह दिखना चाहते हैं? डेनियल क्रेग का 'स्काईफॉल' फिल्म वाला शानदार टॉम फोर्ड सूट, उनकी शर्ट और कफलिंक के साथ, नीलामी के लिए तैयार है।
यह ऑनलाइन नीलामी जेम्स के इतिहास का जश्न मना रही है, जिसमें पुरानी से लेकर नई फिल्मों तक की 400 खास चीजें रखी गई हैं।
इस सूट की बोली 53,000 डॉलर तक पहुंच सकती है और नीलामी 27 अक्टूबर, 2026 तक चलेगी।
नीलाम होंगी में जेम्स की और भी कई खास चीजें
इस नीलामी में आपको एना डी आर्मास की फिल्म 'नो टाइम टू डाई' वाली ड्रेस और सैंडल, डेनियल की ओमेगा घड़ी और धूप का चश्मा भी मिलेगा।
इसके अलावा, जेम्स लेखक इयान फ्लेमिंग की 14 पहला किताबों के एडिशन का एक पूरा सेट और 'डॉ. नो' फिल्म का लिनन से बना ब्रिटिश क्वाड पोस्टर भी शामिल है।
प्रॉपस्टोर के कंसाइनमेंट निर्देशक एलिस्टेयर मैकक्रे कहते हैं, 'जेम्स बॉन्ड का पॉपुलर कल्चर में एक खास मुकाम है और आज भी इसमें लोगों की दिलचस्पी बरकरार है।'
इसी वजह से यह नीलामी उन फैंस के लिए एक यादगार तोहफा है, जो फिल्म के इतिहास का एक टुकड़ा अपने पास रखना चाहते हैं।