'खतरों के खिलाड़ी 15' के प्रीमियर में हादसा, पानी के स्टंट के बाद बेहोश हुईं रुबीना दिलैक
रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' का 15वां सीजन 'जियोहॉटस्टार' और 'कलर्स टीवी' पर शुरू हो चुका है। इस बार शो में पुराने धुरंधरों के साथ-साथ कई नए चेहरे भी साउथ अफ्रीका के केप टाउन में खौफनाक स्टंट्स का सामना कर रहे हैं। हालांकि, शो के प्रीमियर एपिसोड में ही एक डरावना मोड़ तब आया, जब पानी का एक कठिन स्टंट पूरा करने के तुरंत बाद रुबीना दिलैक अचानक बेहोश हो गईं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें तुरंत मेडिकल टीम ने डॉक्टरी मदद दी।
नए सीजन में नियमों का बड़ा फेरबदल
शो के इस नए सीजन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब पुराना 'फियर फंडा' वाला नियम हटा दिया गया है। इसकी जगह खिलाड़ियों को सीधे उनके सबसे बड़े डर से जुड़े टास्क दिए जा रहे हैं।
गौरव खन्ना ने आग की लपटों के बीच दौड़कर अपने डर पर जीत हासिल की, तो जसमीन भसीन ने बिजली के झटके सहकर अपनी हिम्मत दिखाई, वहीं ऋत्विक धनजानी को अपने लुक्स में बदलाव के डर का सामना तब करना पड़ा, जब रोहित शेट्टी ने खुद उनकी दाढ़ी ट्रिम कर दी।
इस सीजन में करण वाही और अविका गोर जैसे कई चर्चित सितारे शामिल हैं, जबकि मौनी रॉय भी बतौर गेस्ट नजर आएंगी। दर्शक हर वीकेंड इसके नए और रोमांचक एपिसोड देख सकते हैं।