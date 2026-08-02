'खतरों के खिलाड़ी 15' के प्रीमियर में हादसा, पानी के स्टंट के बाद बेहोश हुईं रुबीना दिलैक

शो के इस नए सीजन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब पुराना 'फियर फंडा' वाला नियम हटा दिया गया है। इसकी जगह खिलाड़ियों को सीधे उनके सबसे बड़े डर से जुड़े टास्क दिए जा रहे हैं।

गौरव खन्ना ने आग की लपटों के बीच दौड़कर अपने डर पर जीत हासिल की, तो जसमीन भसीन ने बिजली के झटके सहकर अपनी हिम्मत दिखाई, वहीं ऋत्विक धनजानी को अपने लुक्स में बदलाव के डर का सामना तब करना पड़ा, जब रोहित शेट्टी ने खुद उनकी दाढ़ी ट्रिम कर दी।

इस सीजन में करण वाही और अविका गोर जैसे कई चर्चित सितारे शामिल हैं, जबकि मौनी रॉय भी बतौर गेस्ट नजर आएंगी। दर्शक हर वीकेंड इसके नए और रोमांचक एपिसोड देख सकते हैं।