दलेर मेहंदी के बचाव में उतरे बेटे गुरदीप

दलेर मेहंदी के बचाव में उतरे बेटे गुरदीप, अभिजीत भट्टाचार्य को सुनाई खरी-खरी

लेखन अंशिका शुक्ला 05:52 pm Nov 06, 202605:52 pm

क्या है खबर?

गायक अभिजीत भट्टाचार्य ने हाल ही में लाइव कॉन्सर्ट में लिप-सिंक के चलन की आलोचना की थी। उन्होंने दलेर मेहंदी से जुड़े विवाद पर मंत्री सुबोध उनियाल के बयान का समर्थन करते हुए कहा था कि दलेर मंच पर लाइव नहीं गा रहे थे। अब अभिजीत की इन टिप्पणियों पर दलेर के बेटे गुरदीप मेहंदी ने प्रतिक्रिया दी है। मुंबई में अपने शो के दौरान उन्होंने इस विवाद पर बात करते हुए पिता का बचाव किया और अपनी राय रखी।