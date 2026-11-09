कॉन्सर्ट विवाद के बाद दलेर मेंहदी ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, फैंस का जताया आभार

उन्होंने अपने भाई मीका का आभार जताते हुए कहा, "इस समय में मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी ताकत रहा है। मेरे भाई मीका एक ताकत की तरह मेरे साथ खड़े रहे।

उन्होंने समर्थन जताने के लिए अपने परिवार और संगीत जगत के अन्य कलाकारों को धन्यवाद भी दिया।

दलेर ने कहा कि वह खुशकिस्मत हैं कि उन्हें इस जिंदगी में इतना प्यार मिला और वह इस मेहरबानी को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं देकर अपना नोट खत्म किया।