दलेर मेहंदी से माफी मांगने से अच्छा इस्तीफा दे दूंगा, आत्मसम्मान पर अड़े मंत्री सुबोध उनियाल

लेखन नेहा शर्मा 06:23 pm Nov 02, 202606:23 pm

क्या है खबर?

दलेर मेहंदी विवाद को लेकर उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान उनके दिए बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मंच से साफ शब्दों में मंत्री ने कहा, "अगर आलाकमान मुझे माफी मांगने के लिए बोलेंगे, तब भी मैं इस्तीफा देना पसंद करूंगा, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। जीवन में आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज है, जिससे मैं समझौता नहीं करने वाला"।