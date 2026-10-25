दलेर मेहंदी विवाद से परेशान पूरा परिवार

दलेर मेहंदी विवाद से तनाव में पूरा परिवार, बेटे गुरदीप ने बताया हाल

लेखन नेहा शर्मा 09:25 am Oct 25, 202609:25 am

क्या है खबर?

उत्तराखंड के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी पर मंच से ही शराब के नशे में होने का आरोप लगाते हुए कड़ी फटकार लगाई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर ये विवाद काफी बढ़ गया। दलेर मेहंदी के भाई मीका सिंह और कई फिल्मी हस्तियों ने उनका बचाव करते हुए कहा कि वे शराब नहीं पीते। अब इस घटना को दलेर के बेटे गुरदीप मेहंदी ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।