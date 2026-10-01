छोटे पर्दे पर दक्ष पुरी ने किया धमाका, 'शायद यही है प्यार' के आरव में मिला उन्हें अपना अक्स
मनोरंजन
दक्ष पुरी, जिन्हें शायद आप 'ऑपरेशन सफेद सागर' से जानते होंगे, 'शायद यही है प्यार' से छोटे पर्दे पर कदम रख रहे हैं। यह शो कोरियाई ड्रामा 'समथिंग इन द रेन' का एक नया अंदाज है।
इसमें उन्होंने आरव का किरदार निभाया है, जो 5 साल अमेरिका में गुजारने के बाद दिल्ली लौटता है और अपनी बचपन की दोस्त प्रीति से दोबारा मिलता है।
दक्ष को आरव के पारिवारिक मूल्यों से जुड़ाव होता है महसूस
दक्ष, आरव को 25 साल का एक मस्तमौला लड़का बताते हैं, जो अपने आसपास के लोगों को खुशी और ऊर्जा देता है।
वे आरव के पारिवारिक मूल्यों से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने दादाजी के साथ पुराने हिंदी गाने सुनते और पुरानी फिल्में देखते हुए बचपन गुजारा है।
उन्हें इस शो की कोरियाई पृष्ठभूमि और रिश्तों में उम्र की सीमा को न देखने की बात ने सबसे ज्यादा खींचा। वे खुद भी ऐसे ही रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं।