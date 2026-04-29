'डकैत' की OTT रिलीज पर आया अपडेट

फिल्म 'डकैत' की OTT रिलीज पर आया अपडेट, जानिए कब-कहां देगी दस्तक

लेखन ज्योति सिंह 02:03 pm Apr 29, 202602:03 pm

क्या है खबर?

आदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कथा' ने 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन करने के बाद, फिल्म अपने डिजिटल प्रीमियर के लिए तैयार है। शेनिल देव द्वारा निर्देशित यह एक एक्शन-रोमांटिक ड्रामा है, जिसे हिंदी और तेलुगु में साथ में फिल्माया गया था। समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया हासिल करने वाली यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर घर बैठे दर्शकों का मनोरंजन करने आ रही है।