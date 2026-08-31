'दायरा' का दमदार ट्रेलर जारी, कड़क पुलिस अधिकारी बनकर आमने-सामने आए करीना और पृथ्वीराज

लेखन ज्योति सिंह 01:37 pm Aug 31, 202601:37 pm

क्या है खबर?

मेघना गुलजार की फिल्म 'दायरा' का आधिकारिक ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य किरदार नजर आएंगे। ट्रेलर में दोनों कड़क पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाते दिखे हैं। जंगली पिक्चर्स और पेन स्टूडियोज द्वारा निर्मित, 'दायरा' एक हार्ड-हिटिंग, गंभीर और सस्पेंस से भरपूर इन्वेस्टिगेटिव क्राइम-थ्रिलर है, जिसकी कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यह फिल्म समाज में गंभीर अपराध के बाद पैदा होने वाले ध्रुवीकरण और न्याय व्यवस्था की चुनौतियों को दिखाती है।