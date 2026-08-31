मेघना गुलजार की 'दायरा' का ट्रेलर हुआ रिलीज, करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन इस अंदाज में आए नजर

'दायरा' न्याय क्या है और इसे कैसे लागू किया जाता है, जैसे मुश्किल सवालों को खंगालती है। इसे मेघना, सीमा अग्रवाल और यश केशवानी ने मिलकर लिखा है।

यह फिल्म गुलजार को जंगली पिक्चर्स (जैसे 'तलवार', 'राजी') के साथ एक बार फिर साथ लाती है। वहीं, पेन स्टूडियोज भी सह-निर्माता के तौर पर इस प्रोजेक्ट से जुड़ा है।

पृथ्वीराज ने बताया कि गुलजार के साथ काम करने का अनुभव सोचने पर मजबूर करने वाला और बेहद प्रभावशाली रहा। इससे साफ है कि यह क्राइम ड्रामा दर्शकों को आखिर तक अपनी सीटों से बांधे रखेगा।