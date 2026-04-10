कपिल शर्मा कराएंगे 'दादी की शादी', नीतू कपूर के साथ नई फिल्म का ऐलान

रिलीज

'दादी की शादी' की रिलीज तारीख भी आई

निर्माताओं ने 'दादी की शादी' का पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी किया है। साथ में कैप्शन दिया, 'दादी इंटरनेट पर धूम मचा रही हैं और सारे नियम तोड़ रही हैं। क्या परिवार उनके साथ है या उनके खिलाफ? दादी की शादी में, जनरेशन D से जनरेशन Z तक सभी आमंत्रित हैं।' फिल्म में साउथ सुपरस्टार सरथ कुमार, तेजस्विनी कोल्हापुरे, निखत हेगड़े और सादिया खतीब जैसे सितारे भी हैं। यह 8 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है।