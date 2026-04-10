कपिल शर्मा कराएंगे 'दादी की शादी', नीतू कपूर के साथ नई फिल्म का ऐलान
क्या है खबर?
कपिल शर्मा की पिछली फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' सिनेमाघरों में बेदम रही। अब कॉमेडियन को दिग्गज अभिनेत्री नीतू कपूर की नई फिल्म में देखा जाएगा, जिसका शीर्षक 'दादी की शादी' है। इसमें नीतू को पहली बार अपनी बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी के साथ स्क्रीन साझा करते देखा जाएगा। फिल्म का लेखन और निर्देशन आशीष आर मोहन ने किया है। इसका निर्माण आरटेक स्टूडियो, बीइंगयू स्टूडियो और शिमला टॉकीज प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया है।
रिलीज
'दादी की शादी' की रिलीज तारीख भी आई
निर्माताओं ने 'दादी की शादी' का पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी किया है। साथ में कैप्शन दिया, 'दादी इंटरनेट पर धूम मचा रही हैं और सारे नियम तोड़ रही हैं। क्या परिवार उनके साथ है या उनके खिलाफ? दादी की शादी में, जनरेशन D से जनरेशन Z तक सभी आमंत्रित हैं।' फिल्म में साउथ सुपरस्टार सरथ कुमार, तेजस्विनी कोल्हापुरे, निखत हेगड़े और सादिया खतीब जैसे सितारे भी हैं। यह 8 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए 'दादी की शादी' का पोस्टर
NEETU KAPOOR - KAPIL SHARMA - RIDDHIMA KAPOOR SAHNI: 'DAADI KI SHAADI' RELEASE DATE ANNOUNCED... Drama bhi unlimited, laughter bhi unlimited.#DaadiKiShaadi – starring #NeetuKapoor, #KapilSharma, #RiddhimaKapoorSahni [in her big screen debut], and #SadiaKhateeb – arrives in… pic.twitter.com/qAGl68OOqI— taran adarsh (@taran_adarsh) April 10, 2026