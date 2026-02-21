'एक्यूज्ड' का ट्रेलर इंटरनेट पर छाया, कोंकणा सेन को देख लोग बोले- इसे कहते हैं एक्टिंग

कोंकणा सेन शर्मा की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'एक्यूज्ड' का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। ट्रेलर में कोंकणा की जबरदस्त एक्टिंग को देखकर फैंस उनके मुरीद हो गए हैं। कत्ल और रहस्य की परतों में लिपटी इस फिल्म की कहानी ने दर्शकों को अभी से रोमांचित कर दिया है। लोग कोंकणा की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं और इसे इस साल का सबसे बड़ा सस्पेंस ड्रामा मान रहे हैं।

ट्रेलर अस्पताल में अपराध की कहानी अनुभूति कश्यप के निर्देशन में बनी फिल्म 'एक्यूज्ड' का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें कोंकणा सेन शर्मा और प्रतिभा रांटा मुख्य भूमिकाओं में हैं। 'डॉक्टर जी' की सफलता के बाद अनुभूति एक बार फिर अस्पताल के बैकग्राउंड वाली कहानी लेकर आई हैं, लेकिन इस बार मामला कॉमेडी नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध का है। फिल्म में कोंकणा एक ऐसी डॉक्टर की भूमिका में हैं, जो यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रही है।

प्रतिक्रिया कोंकणा की एक्टिंग पर फिदा हुई जनता ट्रेलर देख एक यूजर ने लिखा, 'काफी समय बाद कुछ अलग कंटेंट देखने को मिलेगा।' कई ट्रेलर को 'फायर' बता रहे हैं। कुछ के मुताबिक, जहां बॉलीवुड ग्लैमर के पीछे भागता है, वहीं कोंकणा ने साबित कर दिया कि एक्टिंग' ही असली राजा है। एक ने लिखा, 'वो किरदार को जीती हैं, सिर्फ निभाती नहीं। इसे कहते हैं असली एक्टिंग।' जनता का कहना है कि कोंकणा की मौजूदगी ही किसी फिल्म को देखने की सबसे बड़ी वजह बन जाती है।

बयान 'एक्यूज्ड' को लेकर क्या बोलीं कोंकणा और प्रतिभा? फिल्म की मुख्य अभिनेत्रियों, कोंकणा और प्रतिभा ने अपने किरदारों और फिल्म के विषय पर खुलकर बात की है। कोंकणा बोलीं, "मुझे खुशी है कि नेटफ्लिक्स 'तमाशे' के बजाय सधे हुए अभिनय और चुप्पी पर आधारित कहानी ला रहा है।" उधर प्रतिभा ने कहा, "मीरा का रोल निभाना चुनौतीपूर्ण था, जहां दिल और दिमाग भरोसे और शक के बीच झूलते रहते हैं। अच्छा लगता है जब औरतों की ऐसी असली और जटिल कहानियां पर्दे पर आती हैं।"

