ट्विंकल खन्ना से चेतन भगत तक, क्रॉसवर्ड बुक अवॉर्ड्स 2026 की सूची हुई जारी

साल 2026 के क्रॉसवर्ड बुक अवॉर्ड्स की सूची जारी हो गई है। इसमें कई बड़े और जाने-माने नाम शामिल हैं।

रस्किन बॉन्ड, अरुंधति रॉय और ट्विंकल खन्ना जैसे लेखकों की किताबें भी इस सूची में जगह बना पाई हैं। इस बार अवॉर्ड्स में पाठकों को भी मौका मिला है कि वह अपनी पसंदीदा किताबों को वोट दें।

कुल 5 अलग-अलग कैटेगरी में 25 किताबों को शामिल किया गया है, जिससे मशहूर लेखकों की रचनाओं पर भी ध्यान जाता है।