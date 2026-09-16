'बिग बॉस' में इस चीज पर मचा बवाल, रियलिटी टीवी के बर्ताव पर छिड़ी नई बहस
मनोरंजन
'बिग बॉस 20' में तब माहौल गरमा गया जब कैप्टेंसी टास्क के दौरान स्काउटॉप ने अरीशफा खान से 'खत्म कर दो' कह दिया।
उनकी इस बात को कई दर्शकों ने आक्रामक और अपमानजनक बताया। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके बोलने के तरीके को लेकर तीखी आलोचना शुरू हो गई।
रियलिटी टीवी पर प्रतिभागियों के बर्ताव पर बहस
ऑनलाइन लोग सिर्फ इस एक घटना से ही परेशान नहीं हैं, बल्कि वे यह भी सवाल उठा रहे हैं कि रियलिटी टीवी पर प्रतियोगी एक-दूसरे से कैसा बर्ताव करते हैं।
कुछ लोगों का मानना है कि 'खत्म कर दो' जैसे शब्द दुश्मनी या हिंसा को बढ़ावा दे सकते हैं।
इस पूरी घटना ने सार्वजनिक मंच पर सम्मान और जवाबदेही जैसे बड़े मुद्दों पर एक नई बहस छेड़ दी है।