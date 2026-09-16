'बिग बॉस' में इस चीज पर मचा बवाल, रियलिटी टीवी के बर्ताव पर छिड़ी नई बहस

ऑनलाइन लोग सिर्फ इस एक घटना से ही परेशान नहीं हैं, बल्कि वे यह भी सवाल उठा रहे हैं कि रियलिटी टीवी पर प्रतियोगी एक-दूसरे से कैसा बर्ताव करते हैं।

कुछ लोगों का मानना है कि 'खत्म कर दो' जैसे शब्द दुश्मनी या हिंसा को बढ़ावा दे सकते हैं।

इस पूरी घटना ने सार्वजनिक मंच पर सम्मान और जवाबदेही जैसे बड़े मुद्दों पर एक नई बहस छेड़ दी है।