चिरंजीवी का बड़ा मास्टरस्ट्रोक, ‘पेड्डी’ पर मंडरा

चिरंजीवी ने ऐसे की पहल

ऐसे में दिग्गज अभिनेता चिरंजीवी ने पहल की। उन्होंने मोर्चा संभाला और प्रदर्शकों से मुलाकात करके मामले को शांत किया।

पवन कल्याण ने भी आंध्र प्रदेश के निर्मातों से बात कर अपना समर्थन दिया। आखिरकार, सभी पक्ष एक नए प्लान पर सहमत हो गए, जिसके तहत पहले हफ्ते में निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर को 60 प्रतिशत कमाई मिलेगी।

दूसरे हफ्ते में यह हिस्सा 50-50 प्रतिशत होगा, और तीसरे हफ्ते में 40 प्रतिशत दिया जाएगा। यह नया सिस्टम 30 जून से लागू हो जाएगा।