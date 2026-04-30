जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा पर कोर्ट का शिकंजा, बैंक खाते फ्रीज, गबन के पैसों को निजी बिजनेस में लगाने का शक

सिद्धार्थ शर्मा के खातों से होता था 'मनी लॉन्ड्रिंग' का खेल

अधिकारियों का कहना है कि सिद्धार्थ के खातों का इस्तेमाल काले पैसे को सफेद करने और पैसों के हेर-फेर के लिए किया गया था। सिद्धार्थ अपनी कमाई का कोई कानूनी सबूत भी नहीं दे पाए हैं। SIT ने बैंड के सदस्यों और एक रिश्तेदार सहित सात लोगों पर हत्या और साजिश जैसे गंभीर अपराधों के आरोप लगाए हैं। सिंगापुर पुलिस को भले ही गर्ग की 2025 की मौत में किसी तरह की गड़बड़ी या साजिश नहीं मिली, लेकिन असम के अधिकारी इसे हत्या का मामला मानकर जांच कर रहे हैं। सभी आरोपी अभी हिरासत में हैं और मामले की जांच जारी है।