'रामायण' में रणबीर कपूर और रवि दुबे के खास कवच बनाने में लगे 2 महीने, कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने खोला राज

कॉस्ट्यूम डिजाइनर अजय कुमार ने बताया कि 'रामायण' में रणबीर कपूर और रवि दुबे के लिए कवच बनाने में उन्हें 2 महीने लगे थे। इस दौरान उन्होंने सही सामग्री और रंग चुनने पर खास ध्यान दिया, ताकि कलाकार एक्शन सीन के दौरान दमदार दिखने के साथ आसानी से अपने हाथ-पैर भी हिला सकें। अजय के मुताबिक, अब अनुभव और टीम की मेहनत से वो इसी तरह के कवच महज 10 से 12 दिनों में तैयार कर लेते हैं।