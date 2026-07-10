BTS लेबल ने 'स्विम' के कॉपीराइट मुकदमे के दावों को नकारा, जानें क्या है पूरा मामला? मनोरंजन Jul 10, 2026

अमेरिकी गीतकारों ने BTS और बिगहिट म्यूजिक पर कॉपीराइट का मुकदमा दायर किया है। उनका आरोप है कि BTS ने अपने मशहूर गाने 'स्विम' के लिए एक ऐसे डेमो की नकल की है जो कभी रिलीज नहीं हुआ था।

वहीं, बिग हिट म्यूजिक ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और साफ कहा है कि वे इस मामले में अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।