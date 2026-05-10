IMDb पर छाया 'कुक विद कोमाली 7', 9.1 रेटिंग के साथ जियो सिनेमा पर शानदार वापसी मनोरंजन May 10, 2026

'कुक विद कोमाली' अपने सातवें सीजन के साथ एक नए अंदाज में जियो सिनेमा पर लौट आया है। इस बार सेलिब्रिटी जोड़ियां मुश्किल कुकिंग चुनौतियों का सामना करते हुए हंसी-मजाक का तड़का लगा रही हैं। होस्ट रक्षण और शालीन जोया इन जोड़ियों का हौसला बढ़ाते नजर आएंगे, जो समय के दबाव में बेहतरीन व्यंजन तैयार कर रही हैं। ये शो न केवल स्वादिष्ट खाने की झलक देता है, बल्कि अपनी जबरदस्त कॉमेडी से दर्शकों को खूब हंसाता भी है।