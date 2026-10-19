विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना का 'कॉफी विद करण 9' प्रोमो विवादों में घिरा, जानें पूरा मामला

सोशल मीडिया पर फैंस ने विजय के इस जवाब पर खूब खरी-खोटी सुनाई। फैंस का कहना था कि विजय के इस जवाब से उनके रिश्ते में असंतुलन दिखता है और यह उन पर अच्छा नहीं लगता।

लोगों ने कमेंटस में लिखा, "वो एक तरह से रश्मिका को नीचा दिखा रहे हैं। उनका रवैया समझ से परे है। रश्मिका उनसे ज्यादा सफल हैं।"

वहीं, कुछ लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि क्या ऐसी निजी बातें बड़े प्लेटफॉर्म पर साझा करनी चाहिए। इस एपिसोड के बाद कुछ यूजर्स रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के शो में आने से इसकी तुलना करने लगे।

इससे विजय और रश्मिका के रिश्ते को लेकर चर्चा और भी तेज हो गई, क्योंकि इस साल की शुरुआत में ही दोनों की शादी हुई थी।







