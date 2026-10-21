कंटेंट इंडिया 2027 दुनिया भर के मीडिया पेशेवरों की करेगा मेजबानी, जानें और क्या होगा खास
'कंटेंट इंडिया 2027' का आयोजन 10 से 12 मार्च तक मुंबई में होने जा रहा है और यह इस बार एक बड़ा आयोजन बनने वाला है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 1,000 से भी ज्यादा मीडिया और एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल्स के जुटने की उम्मीद है।
डिश टीवी इंडिया और C21मीडिया मिलकर इस आयोजन को कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद यह दिखाना है कि भारत कंटेंट निर्माण के लिए एक शानदार जगह है।
इसके लिए भारत और विदेश के ब्रॉडकास्टर्स, OTT प्लेटफॉर्म्स, स्टुडियोज, क्रिएटर्स, टेक्नोलॉजी कंपनियां, इन्वेस्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और पॉलिसीमेकर्स को एक मंच पर साथ लाया जाएगा। यहां विचारों का आदान-प्रदान होगा, जिससे नए प्रोजेक्ट्स की नींव रखी जाएगी।
AI पोस्ट-प्रोडक्शन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग
अगले साल, इस आयोजन में मीडिया में AI के इस्तेमाल, पोस्ट-प्रोडक्शन की नई तकनीकों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा।
C21मीडिया के एडिटर-इन-चीफ और प्रबंध निदेशक डेविड जेनकिंसन बताते हैं, "कंटेंट इंडिया 2025 और 2026 ने यह साबित किया है कि भारत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच काफी काम करने की गुंजाइश है। सह-प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं और तेजी से बढ़ती क्रिएटर इकॉनमी तथा भारत के तकनीकी क्षेत्र की वजह से मनोरंजन जगत को बड़ा बूस्ट मिल रहा है।"
वहीं, डिश टीवी इंडिया के CEO और कार्यकारी निदेशक मनोज डोभाल कहते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप उद्योग को आगे बढ़ा रही हैं।
कुल मिलाकर, इस कार्यक्रम का मकसद ऐसे रिश्ते बनाना है, जिनसे भारतीय कंटेंट को दुनिया भर में उसकी पहचान मिल सके।