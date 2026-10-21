कंटेंट इंडिया 2027 दुनिया भर के मीडिया पेशेवरों की करेगा मेजबानी, जानें और क्या होगा खास

अगले साल, इस आयोजन में मीडिया में AI के इस्तेमाल, पोस्ट-प्रोडक्शन की नई तकनीकों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा।

C21मीडिया के एडिटर-इन-चीफ और प्रबंध निदेशक डेविड जेनकिंसन बताते हैं, "कंटेंट इंडिया 2025 और 2026 ने यह साबित किया है कि भारत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच काफी काम करने की गुंजाइश है। सह-प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं और तेजी से बढ़ती क्रिएटर इकॉनमी तथा भारत के तकनीकी क्षेत्र की वजह से मनोरंजन जगत को बड़ा बूस्ट मिल रहा है।"

वहीं, डिश टीवी इंडिया के CEO और कार्यकारी निदेशक मनोज डोभाल कहते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप उद्योग को आगे बढ़ा रही हैं।

कुल मिलाकर, इस कार्यक्रम का मकसद ऐसे रिश्ते बनाना है, जिनसे भारतीय कंटेंट को दुनिया भर में उसकी पहचान मिल सके।