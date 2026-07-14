प्यारेलाल की पत्नी सुनीला का 78 साल की उम्र में हुआ निधन, संगीतकार ने व्हीलचेयर पर दी अंतिम विदाई
मशहूर संगीतकार प्यारेलाल, जो लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल जोड़ी का हिस्सा थे, उनकी पत्नी सुनीला का 78 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया है। प्यार से लोग उन्हें 'अम्मा' बुलाते थे।
परिवार ने उन्हें शालीनता और मजबूती का स्रोत बताया है और वे उन्हें प्यार व सम्मान के साथ याद कर रहे हैं।
व्हीलचेयर पर बैठकर प्यारेलाल ने की पत्नी के अंतिम संस्कार की रस्में
अपनी शारीरिक दिक्कतों के बावजूद प्यारेलाल ने व्हीलचेयर पर बैठकर मुंबई के सांताक्रूज श्मशान घाट में अपनी पत्नी सुनीला के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कीं।
इस दौरान गायक सुदेश भोसले और शब्बीर कुमार, फिल्म निर्माता सुभाष घई और RJ अनमोल सहित कई करीबी दोस्त और शुभचिंतक वहां मौजूद थे।
सुभाष घई ने सुनीला के अटूट समर्थन को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट साझा किया। परिवार की ओर से जारी एक संदेश में कहा गया, 'अम्मा, आपका काम यहां खूबसूरती से पूरा हो गया है। अनंत शांति में आराम करो।'
लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने 750 से ज्यादा फिल्मों में दिया संगीत
लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल की जोड़ी ने 750 से ज्यादा फिल्मों में संगीत देकर बॉलीवुड को एक नई पहचान दी। उनकी 'बॉबी' और 'मिस्टर इंडिया' जैसी कई क्लासिक फिल्मों के गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं।
उनकी बनाई धुनें आज भी संगीत की नई पीढ़ी को प्रेरित करती हैं।