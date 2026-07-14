प्यारेलाल की पत्नी सुनीला का 78 साल की उम्र में हुआ निधन, संगीतकार ने व्हीलचेयर पर दी अंतिम विदाई

अपनी शारीरिक दिक्कतों के बावजूद प्यारेलाल ने व्हीलचेयर पर बैठकर मुंबई के सांताक्रूज श्मशान घाट में अपनी पत्नी सुनीला के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कीं।

इस दौरान गायक सुदेश भोसले और शब्बीर कुमार, फिल्म निर्माता सुभाष घई और RJ अनमोल सहित कई करीबी दोस्त और शुभचिंतक वहां मौजूद थे।

सुभाष घई ने सुनीला के अटूट समर्थन को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट साझा किया। परिवार की ओर से जारी एक संदेश में कहा गया, 'अम्मा, आपका काम यहां खूबसूरती से पूरा हो गया है। अनंत शांति में आराम करो।'