'बिग बॉस 20' से बाहर आते ही मैरी कॉम ने लव-स्काउट के रिश्ते पर कही यह बात
मनोरंजन
मैरी कॉम ने हाल ही में 'बिग बॉस 20' से बाहर आने के बाद लव गिल और स्काउट ओपी के बीच घर में पनप रहे करीबी रिश्ते पर अपनी राय रखी।
उन्होंने बताया कि इस शो में ऐसे रिश्ते बनना सामान्य बात हो सकती है और इस पर हो रही चर्चा से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
उनकी बेदखली की घोषणा रोहित शेट्टी ने की, जिन्होंने 'वीकेंड का वार' के दौरान सलमान खान की जगह होस्ट की भूमिका निभाई थी।
मैरी ने अपनी रणनीति का किया बचाव
मैरी ने उन साथी प्रतियोगियों की आलोचना का भी जवाब दिया, जिन्होंने उन पर घर में सिर्फ खाना बनाने का ही योगदान देने का आरोप लगाया था।
उन्होंने साफ किया कि वह सिर्फ खाना बनाने नहीं बल्कि रणनीति के साथ खेल खेलती रही हैं और बाहर भी उनकी एक मजबूत पहचान है।
मैरी ने यह भी कहा कि प्रियंका चोपड़ा ने उनके जीवन पर बनी फिल्म में उनके किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है।