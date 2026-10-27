'बिग बॉस 20' से बाहर आते ही मैरी कॉम ने लव-स्काउट के रिश्ते पर कही यह बात

मैरी कॉम ने हाल ही में 'बिग बॉस 20' से बाहर आने के बाद लव गिल और स्काउट ओपी के बीच घर में पनप रहे करीबी रिश्ते पर अपनी राय रखी।

उन्होंने बताया कि इस शो में ऐसे रिश्ते बनना सामान्य बात हो सकती है और इस पर हो रही चर्चा से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है।

उनकी बेदखली की घोषणा रोहित शेट्टी ने की, जिन्होंने 'वीकेंड का वार' के दौरान सलमान खान की जगह होस्ट की भूमिका निभाई थी।