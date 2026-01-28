जाकिर खान ने स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी का खुलासा किया

जाकिर खान के कॉमेडी से ब्रेक लेने की असली वजह क्या? खुद किया खुलासा

क्या है खबर?

मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान ने कुछ दिन पहले अपने काम से ब्रेक लेने का ऐलान किया था। उन्होंने हैदराबाद में एक शो के दौरान कहा था कि वह अगले कुछ साल के लिए कॉमेडी से दूरी बनाने जा रहे हैं। उनके इस फैसले पर जहां कुछ लोगों ने अपना समर्थन व्यक्त किया तो कुछ ने अपनी निराशा भी जाहिर की थी। हालिया इंटरव्यू में जाकिर ने इस फैसले को लेने के पीछे की असली वजह का खुलासा किया है।