जाकिर खान के कॉमेडी से ब्रेक लेने की असली वजह क्या? खुद किया खुलासा
क्या है खबर?
मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान ने कुछ दिन पहले अपने काम से ब्रेक लेने का ऐलान किया था। उन्होंने हैदराबाद में एक शो के दौरान कहा था कि वह अगले कुछ साल के लिए कॉमेडी से दूरी बनाने जा रहे हैं। उनके इस फैसले पर जहां कुछ लोगों ने अपना समर्थन व्यक्त किया तो कुछ ने अपनी निराशा भी जाहिर की थी। हालिया इंटरव्यू में जाकिर ने इस फैसले को लेने के पीछे की असली वजह का खुलासा किया है।
बीमारी
आनुवांशिक बीमारी से जूझ रहे हैं जाकिर खान
गल्फ न्यूज के साथ बातचीत में जाकिर ने कहा, "मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। मेरे परिवार में कुछ आनुवांशिक बीमारियां हैं जो एक निश्चित उम्र के बाद उभरने लगती हैं। मैंने खुद भी अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया है, सिर्फ 2 घंटे सोकर हजारों लोगों से मिलने निकल जाता हूं।" उन्होंने स्वीकारा कि लगातार काम ने उनके शरीर पर बुरा प्रभाव डाला है, जिसके चलते इससे पीछे हटने और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का फैसला किया है।
फैसला
काम और स्वास्थ्य को एक साथ संभालना मुश्किल
कॉमेडियन ने कहा, "जब आप लगातार 10 साल काम में व्यस्त रहते हैं, तो शरीर पर इसका असर पड़ना तय है। इसलिए मैंने शुरू में सोचा था कि मैं काम के साथ-साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा। लेकिन पिछले साल, जब हम अमेरिका में थे, उस वक्त एहसास हुआ कि दोनों को एक साथ संभालना संभव नहीं होगा। तभी मैंने यह फैसला लिया।" बता दें, जाकिर ने लाइव शो में कहा था कि वह करीब 2030 तक कॉमेडी से दूर रहेंगे।