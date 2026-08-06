370 रुपये बिर्यानी विवाद के बाद 'घायल' प्रणित मोरे की हुई वापसी, लोगों ने लगाया ये आरोप
कॉमेडियन प्रणित मोरे अपने नए शो 'घायल' के साथ लौट आए हैं। उनका यह शो 370 रुपये बिर्यानी विवाद के बाद उपजे हालातों से प्रेरित है।
इंस्टाग्राम पर अपनी वापसी का ऐलान करते हुए प्रणित ने अपने इस स्पेशल शो को 'घायल' नाम दिया है।
उन्होंने कहा, 'जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं यह तय कर सकता हूं कि उसके बाद मैं कैसा इंसान बनता हूं। घायल इसी सफर की कहानी है। इसकी शुरुआत मुंबई से हो रही है।'
प्रणित का 'घायल' लाइव-शो के विवाद पर है केंद्रित
'घायल' की शुरुआत मुंबई से होगी। यह शो बताता है कि प्रणित ने एक लाइव शो में महिला-विरोधी टिप्पणी पर अपनी हंसी को लेकर हुए विरोध का सामना कैसे किया।
इस मामले पर सोशल मीडिया यूजर्स की राय बंटी हुई है। कुछ का मानना है कि वह समय रैना की वापसी की नकल कर रहे हैं, तो कुछ सीधे-सीधे उन पर समय की नकल करने का आरोप लगा रहे हैं।
वहीं, कुछ दर्शक उन्हें फिर से मंच पर देखकर खुश हैं।