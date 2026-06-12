इस वजह से कॉमेडियन मयूर विरली पर फूटा लोगों का गुस्सा, कॉमेडी की सीमाओं पर फिर से छिड़ी बहस मनोरंजन Jun 12, 2026

कॉमेडियन मयूर विरली एक पुराने वीडियो के कारण आलोचनाओं में घिर गए हैं। इस वीडियो में उन्होंने 'बलात्कार' से जुड़ा एक मजाक किया था।

यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस क्लिप को एक्स पर एक शख्स ने पोस्ट किया है, जिसने अपनी असंवेदनशीलता के चलते लोगों में काफी गुस्सा भर दिया है।

यह मामला ऐसे वक्त में सामने आया है, जब कॉमेडी की सीमाओं पर पहले से ही बहस छिड़ी हुई है, खासकर हाल ही के '370 बिरयानी' विवाद के बाद।