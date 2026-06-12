इस वजह से कॉमेडियन मयूर विरली पर फूटा लोगों का गुस्सा, कॉमेडी की सीमाओं पर फिर से छिड़ी बहस
कॉमेडियन मयूर विरली एक पुराने वीडियो के कारण आलोचनाओं में घिर गए हैं। इस वीडियो में उन्होंने 'बलात्कार' से जुड़ा एक मजाक किया था।
यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस क्लिप को एक्स पर एक शख्स ने पोस्ट किया है, जिसने अपनी असंवेदनशीलता के चलते लोगों में काफी गुस्सा भर दिया है।
यह मामला ऐसे वक्त में सामने आया है, जब कॉमेडी की सीमाओं पर पहले से ही बहस छिड़ी हुई है, खासकर हाल ही के '370 बिरयानी' विवाद के बाद।
मयूर के विरोध ने छेड़ दी जवाबदेही की बहस
मयूर के इस मामले पर ऑनलाइन कई यूजर्स ने उन्हें और उनके दर्शकों, दोनों पर ही सवाल उठाए हैं।
एक यूजर ने लिखा, 'क्या? यह कॉमेडी नहीं है, यह 'कला' के नाम पर असंवेदनशीलता है।'
इस विरोध ने एक बार फिर इस सवाल को खड़ा कर दिया है कि कॉमेडियन संवेदनशील मुद्दों को किस तरह पेश करते हैं और क्या ऐसे चुटकुलों के लिए कोई जवाबदेही तय होनी चाहिए जो नैतिक हदें पार करते हैं।