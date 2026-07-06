जेंडया ने लंदन में बिखेरा जलवा, 'द ओडिसी' की रिलीज से पहले ही लूटी महफिल
मनोरंजन
अभिनेत्री जेंडया ने अपनी नई फिल्म 'द ओडिसी' के लंदन प्रेस टूर में सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने इस मौके पर एक कस्टम सफेद जैकमेस गाउन पहना था, जो वन-शोल्डर डिजाइन के साथ पीछे से खुला हुआ था।
यह लुक भले ही सादा था, लेकिन इसमें एक अनोखा अंदाज था, जो सबकी आंखों को भा गया।
जेंडया की फिल्म कब होगी रिलीज?
उन्होंने अपने इस लुक को बड़े सोने के डिस्क वाले झुमके, पतली सफेद हील्स, बारीक अंगूठियों और एक सफेद स्कार्फ से पूरा सजाया था।
इन सबने उनके स्टाइल में पुराने और नए का एक खूबसूरत मेल दिखाया। उनके मेकअप ने उनके पूरे लुक में और ताजगी और चमक भर दी।
बता दें कि फिल्म 'द ओडिसी' 17 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।