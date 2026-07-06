जेंडया ने लंदन में बिखेरा जलवा, 'द ओडिसी' की रिलीज से पहले ही लूटी महफिल

जेंडया की फिल्म कब होगी रिलीज?

उन्होंने अपने इस लुक को बड़े सोने के डिस्क वाले झुमके, पतली सफेद हील्स, बारीक अंगूठियों और एक सफेद स्कार्फ से पूरा सजाया था।

इन सबने उनके स्टाइल में पुराने और नए का एक खूबसूरत मेल दिखाया। उनके मेकअप ने उनके पूरे लुक में और ताजगी और चमक भर दी।

बता दें कि फिल्म 'द ओडिसी' 17 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।