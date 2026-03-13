'कॉकटेल 2' की रिलीज तारीख का ऐलान, जानिए कब दिखेगी फिल्म की पहली झलक

'कॉकटेल 2' की रिलीज तारीख जारी

लेखन ज्योति सिंह 03:34 pm Mar 13, 202603:34 pm

क्या है खबर?

शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सैनन की तिकड़ी वाली फिल्म 'कॉकटेल 2' लंबे समय से चर्चा में है। पिछले दिनों खबर आई थी कि फिल्म की शूटिंग पूरी हाे चुकी है जिसके बाद से फैंस इसकी झलक देखने के लिए उतावले थे। इस बीच, निर्माता मैडॉक फिल्म्स ने 'कॉकटेल 2' से जुड़ा एक बड़ा अपडेट साझा किया है। उन्होंने आधिकारिक ऐलान करते हुए बताया है कि फिल्म की पहली झलक को 'धुरंधर 2' के साथ जारी किया जाएगा।