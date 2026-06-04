'कॉकटेल 2' ने एडवांस बुकिंग से कमाए इतने करोड़, कृति सैनन ने इन अफवाहों पर दी सफाई
शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' पहले से ही काफी चर्चा में है। इस फिल्म ने अपने 150 करोड़ रुपये के कुल बजट का आधा यानी 75 करोड़ रुपये पूर्व-बिक्री से ही कमा लिया है।
दरअसल, इसे बनाने में 95 करोड़ रुपये लगे हैं, वहीं 3 सितारों ने अपनी फीस के तौर पर 35 करोड़ रुपये लिए हैं।
कुछ दिन पहले मुंबई में एक इवेंट में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था, जिसे देखकर अब फैंस इसका इंतजार कर रहे है।
कृति ने 'कॉकटेल 2' में लेस्बियन स्टोरी की अफवाहों पर दी सफाई
फिल्म की शूटिंग 70 दिनों में अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय लोकेशन्स पर की गई है। बजट के मामले में यह बॉलीवुड की सबसे बड़ी रोमांटिक कॉमेडी में से एक है।
फिल्म निर्माताओं ने इसे बड़े पर्दे पर देखने लायक बनाने के लिए सारी चीजों पर खास ध्यान दिया है। इसी बीच, कृति ने फिल्म में लेस्बियन स्टोरी की अफवाहों पर अपनी बात रखी है।
डायरेक्टर होमी अदजानिया ने बताया कि यह सब रश्मिका के साथ कृति की ऑफ-स्क्रीन दोस्ती की वजह से चर्चा में आया था। उन्होंने यह भी बताया कि टीम ने शाहिद को कहानी के एक 'तीसरे एंगल' के तौर पर सोचा था।
'कॉकटेल' का यह सीक्वल 19 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है।