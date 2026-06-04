'कॉकटेल 2' ने एडवांस बुकिंग से कमाए इतने करोड़, कृति सैनन ने इन अफवाहों पर दी सफाई

कृति ने 'कॉकटेल 2' में लेस्बियन स्टोरी की अफवाहों पर दी सफाई

फिल्म की शूटिंग 70 दिनों में अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय लोकेशन्स पर की गई है। बजट के मामले में यह बॉलीवुड की सबसे बड़ी रोमांटिक कॉमेडी में से एक है।

फिल्म निर्माताओं ने इसे बड़े पर्दे पर देखने लायक बनाने के लिए सारी चीजों पर खास ध्यान दिया है। इसी बीच, कृति ने फिल्म में लेस्बियन स्टोरी की अफवाहों पर अपनी बात रखी है।

डायरेक्टर होमी अदजानिया ने बताया कि यह सब रश्मिका के साथ कृति की ऑफ-स्क्रीन दोस्ती की वजह से चर्चा में आया था। उन्होंने यह भी बताया कि टीम ने शाहिद को कहानी के एक 'तीसरे एंगल' के तौर पर सोचा था।

'कॉकटेल' का यह सीक्वल 19 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है।