'कॉकेटेल 2' की एडवांस बुकिंग

'कॉकेटेल 2' की एडवांस बुकिंग में तूफानी शुरुआत, एक दिन में बेच डाले इतने टिकट

लेखन ज्योति सिंह 12:15 pm Jun 17, 202612:15 pm

क्या है खबर?

शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना की 'कॉकेटेल 2' अपनी रिलीज से कुछ कदम दूर है। फिल्म के सितारे देशभर में इसका प्रमोशन करने के लिए दिन-रात एक कर रहे हैं। हाल ही में निर्माताओं ने एडवांस बुकिंग भी शुरू की और अब पहले दिन का नतीजा सामने आ चुका है। होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित, मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित इस रोमांटिक-कॉमेडी ने सकारात्मक कदम उठाया है। पहले ही दिन टिकटों की बिक्री 10,000 के पार पहुंच चुकी है।