'कॉकटेल 2' के साथ सिनेमाघरों में मिलेगा बड़ा सरप्राइज

'कॉकटेल 2' के साथ सिनेमाघरों में मिल सकते हैं ये बड़े तोहफे, चल रही बड़ी तैयारी

लेखन ज्योति सिंह 11:40 am Jun 16, 202611:40 am

क्या है खबर?

शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सैनन की फिल्म 'कॉकटेल 2' 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस रोमांटिक कॉमेडी का ट्रेलर और गाने पहले ही लोगों के बीच उत्साह का माहौल बनाए हुए हैं। अब फिल्म दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने के उद्देश्य से आने के लिए तैयार है। यह उत्साह और भी बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि ऐसी चर्चा है कि 'कॉकटेल 2' के साथ 2 बहुप्रतीक्षित फिल्मों का टीजर आ सकता है।