'कॉकटेल 2' को सेंसर बोर्ड से मिली ये रेटिंग, इन दर्शकों के लिए नहीं होगी फिल्म

बदलाव

फिल्म में अग्नि शब्द को दिया में बदला गया

मनी कंट्रोल के मुताबिक, फिल्म के सभी रोमांटिक और अंतरंग दृश्यों को बरकरार रखा गया है। हालांकि उपशीर्षक में प्रयुक्त एक अपशब्द को हटाया गया है। इसके अलावा, जहां भी 'अग्नि' शब्द आया है, उसे 'दीया' से बदला गया है। एक अन्य बदलाव में 'भागते हुए यहूदी' के संदर्भ को सेंसर करना शामिल था। इन बदलावों के बाद, फिल्म को 'ए' प्रमाणपत्र मिला है, जिसका मतलब है कि 'कॉकटेल 2' 18 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है।