फिल्म 'कृष्णावतारम' को लेकर हुआ बड़ा ऐलान

फिल्म 'कृष्णावतारम' को देखने पर नहीं देना होगा टैक्स, योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 10:01 am May 11, 202610:01 am

क्या है खबर?

हार्दिक गज्जर की फिल्म 'कृष्णावतारम' का पहला भाग 7 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुआ है। इसके बाद से फिल्म लोगों के बीच काफी चर्चा बटोर रही है, और लोगों से तारीफें भी हासिल कर रही है। इस बीच, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म को राज्य में कर-मुक्त करने का ऐलान किया है। 10 मई को मुख्यमंत्री ने 'कृष्णावतारम' की विशेष स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया और उसके बाद फिल्म को टैक्स फ्री करने की बात कही है।