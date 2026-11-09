'बिग बॉस 20' में कॉमेडियन गौरव गुप्ता ने मचाया धमाल, जानें कौन हैं वो?

गौरव गुप्ता ने हाल ही में 'बिग बॉस 20' के दिवाली स्पेशल एपिसोड में खास मेहमान के तौर पर एंट्री की। उन्होंने अपनी तेज-तर्रार और आम जिंदगी से जुड़ी कॉमेडी से तुरंत सबका ध्यान खींच लिया।

खासकर दिवाली स्पेशल के दौरान स्काउट और लव गिल पर उनके रोस्ट काफी वायरल हुए हैं। अगर आपने भी वो वायरल क्लिप्स देखे हैं, तो आइए जानते हैं कि गौरव क्यों इतने अलग हैं।