'बिग बॉस 20' में कॉमेडियन गौरव गुप्ता ने मचाया धमाल, जानें कौन हैं वो?
मनोरंजन
गौरव गुप्ता ने हाल ही में 'बिग बॉस 20' के दिवाली स्पेशल एपिसोड में खास मेहमान के तौर पर एंट्री की। उन्होंने अपनी तेज-तर्रार और आम जिंदगी से जुड़ी कॉमेडी से तुरंत सबका ध्यान खींच लिया।
खासकर दिवाली स्पेशल के दौरान स्काउट और लव गिल पर उनके रोस्ट काफी वायरल हुए हैं। अगर आपने भी वो वायरल क्लिप्स देखे हैं, तो आइए जानते हैं कि गौरव क्यों इतने अलग हैं।
कौन हैं गौरव?
गौरव पेशे से दांतों के डॉक्टर हैं और साथ ही स्टैंड-अप कॉमेडी भी करते हैं। वह अक्सर बनिया जीवन और परिवार की मजेदार बातों पर अपने जोक्स सुनाते हैं।
उन्होंने बड़ी संख्या में फॉलोअर्स बनाए हैं। उनके यूट्यूब पर करीब 10 सब्सक्राइबर से ज्यादा और इंस्टाग्राम पर 18 लाख फॉलोअर्स हैं।
गौरव UK और यूरोप जैसे देशों में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने कॉमेडी शोज कर चुके हैं।