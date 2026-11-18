जावेद अख्तर के 'राम' पर बयान से भड़के मौलाना, बोले- नाम बदलकर राम पाल रख लो
क्या है खबर?
रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' और भगवान राम के आदर्शों की तारीफ करने पर दिग्गज गीतकार व पटकथा लेखक जावेद अख्तर एक धर्मगुरु के निशाने पर आ गए हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने अख्तर के इस बयान की कड़ी आलोचना करते हुए उन पर कारोबारी फायदे के लिए ऐसे बयान देने का आरोप लगाया है और तंज कसते हुए उन्हें अपना नाम बदलकर 'राम पाल' रखने की सलाह दे डाली।
पलटवार
"अपना नाम जावेद अख्तर से बदलकर राम पाल रख लें"
ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, "अपना नाम जावेद अख्तर से बदलकर राम पाल रख लीजिए, क्योंकि नाम बदलने से उन्हें हिंदुओं का पूरा सम्मान मिल सकेगा।"
धर्मगुरु की ये प्रतिक्रिया जावेद के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान राम महज एक व्यक्ति नहीं, बल्कि नैतिकता व जीवन जीने के तरीके का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा था कि भगवान राम हर धर्म के भारतीय के खून में हैं।
सवाल
"अगर ऐसे बयान नहीं देंगे तो उनके गाने कौन खरीदेगा?"
रशीदी बोले, "जावेद एक बिजनेसमैन हैं। बॉलीवुड में गाने बिकते हैं। अगर वो ऐसे बयान नहीं देंगे तो उनके गाने कौन खरीदेगा?"
उन्होंने कहा कि जावेद खुद को सार्वजनिक रूप से नास्तिक बता चुके हैं। लिहाजा भगवान राम के प्रति उनकी आस्था पर सवाल उठते हैं।
धर्मगुरु ने अख्तर के पूरे परिवार के फिल्म इंडस्ट्री में निर्माता, लेखक और गीतकार के तौर पर सक्रिय होने का हवाला देते हुए कहा कि उनके ये बयान सिर्फ व्यावसायिक हितों से प्रेरित हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#WATCH | Delhi: On lyricist Javed Akhtar's statement, All India Imam Association (AIAA) President Maulana Sajid Rashidi says, "Javed Akhtar is a businessman. Songs are sold in Bollywood; if he doesn’t make such statements, who would buy his songs? I would like to point out that… https://t.co/RG7XXas0Uk pic.twitter.com/1kbHdoqL3J— ANI (@ANI) November 17, 2026
हमला
एक साथ दो नावों में पैर रख रहे हैं जावेद- मौलाना
रशीदी ने कहा, "मैं एक मुसलमान हूं और मुझे इस पर गर्व है। मैं एक सम्मानजनक जीवन जी रहा हूं, लेकिन इस देश में आप दोनों तरफ पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक साथ 2 नावों की सवारी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सही है।"
उन्होंने जावेद पर अपने सिद्धांतों से समझौता करने का आरोप लगाते हुए आगे कहा कि उन जैसे लोग "अपना ईमान तक बेच सकते हैं।"
कमाई
बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' का जलवा जारी
रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश अभिनीत 'रामायण' इन दिनों अपनी भव्यता और कमाई को लेकर जबरदस्त चर्चा में है।
फिल्म को मिल रही ऐतिहासिक सफलता और दर्शकों के प्यार के बीच जावेद अख्तर ने भी इसकी और भगवान राम के आदर्शों की खुले दिल से तारीफ की थी, जिसके बाद से ये पूरा मामला सुर्खियों में आ गया है।
सैकनिल्क के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 820.95 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।