रशीदी बोले, "जावेद एक बिजनेसमैन हैं। बॉलीवुड में गाने बिकते हैं। अगर वो ऐसे बयान नहीं देंगे तो उनके गाने कौन खरीदेगा?"

उन्होंने कहा कि जावेद खुद को सार्वजनिक रूप से नास्तिक बता चुके हैं। लिहाजा भगवान राम के प्रति उनकी आस्था पर सवाल उठते हैं।

धर्मगुरु ने अख्तर के पूरे परिवार के फिल्म इंडस्ट्री में निर्माता, लेखक और गीतकार के तौर पर सक्रिय होने का हवाला देते हुए कहा कि उनके ये बयान सिर्फ व्यावसायिक हितों से प्रेरित हैं।