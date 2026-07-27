भारतीय शोज अब OTT प्लेटफॉर्म पर भी मचा रहे धूम, जानिए कौन से हैं वो सीरियल?

दर्शकों की बदलती आदतों को देखते हुए, निर्माता अब छोटे सीजन और तेज कहानी वाले शो बना रहे हैं। कई बार तो कहानी को जल्द आगे बढ़ाने के लिए AI का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

एंटरटेन टीवी नेटवर्क के अक्षत सिंघल कहते हैं कि स्ट्रीमिंग के आने से अब कहानियों को ज्यादा कसा हुआ और संक्षिप्त बनाया जा रहा है, लेकिन आर्थिक पहलू अब भी मायने रखता है, मुद्रा के रत्नाकर भारती बताते हैं कि विज्ञापन से मिलने वाली कमाई और रेटिंग्स के कारण चीजें अभी भी काफी हद तक सुरक्षित और परिवार के साथ देखने लायक बनी रहती हैं, भले ही OTT प्लेटफॉर्म अब बजट को लेकर ज्यादा सावधानी बरत रहे हों।