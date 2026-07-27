भारतीय शोज अब OTT प्लेटफॉर्म पर भी मचा रहे धूम, जानिए कौन से हैं वो सीरियल?
क्लासिक भारतीय रोजाना वाले सीरियल अब सिर्फ TV चैनलों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि अब OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी धमाल मचा रहे हैं।
ताजा आंकड़ों के अनुसार, 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' और 'अनुपमा' 13 से 19 जुलाई, 2026 के दौरान सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टॉप 10 OTT शो में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं।
दर्शक अब पुराने TV देखने के तरीके के साथ-साथ अपनी पसंद से कभी भी और कितने भी एपिसोड एक साथ देख पा रहे हैं। इसीलिए अब निर्माता ऐसे शो तैयार कर रहे हैं, जो TV, यूट्यूब और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, तीनों जगह चल सकें, ताकि दर्शकों के पास देखने का विकल्प हमेशा मौजूद रहे।
निर्माता बना रहे हैं छोटे सीजन
दर्शकों की बदलती आदतों को देखते हुए, निर्माता अब छोटे सीजन और तेज कहानी वाले शो बना रहे हैं। कई बार तो कहानी को जल्द आगे बढ़ाने के लिए AI का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
एंटरटेन टीवी नेटवर्क के अक्षत सिंघल कहते हैं कि स्ट्रीमिंग के आने से अब कहानियों को ज्यादा कसा हुआ और संक्षिप्त बनाया जा रहा है, लेकिन आर्थिक पहलू अब भी मायने रखता है, मुद्रा के रत्नाकर भारती बताते हैं कि विज्ञापन से मिलने वाली कमाई और रेटिंग्स के कारण चीजें अभी भी काफी हद तक सुरक्षित और परिवार के साथ देखने लायक बनी रहती हैं, भले ही OTT प्लेटफॉर्म अब बजट को लेकर ज्यादा सावधानी बरत रहे हों।